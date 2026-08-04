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В России с 2027 года заработает новый ГОСТ по охране труда

В России с 2027 года заработает новый ГОСТ по охране труда

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охране здоровья работников. Согласно документу, работодателям рекомендуется мотивировать сотрудников к работе с помощью поддержки и поощрения, а не принуждения.

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