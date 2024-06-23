На встречу к SHAMAN привели свердловских бойцов СВО

На творческую встречу с певцом SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), который приехал в Екатеринбург на форум «Утро», пришли участники специальной военной операции с семьями, в том числе подопечные фонда «Защитники Отечества».
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