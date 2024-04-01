Календарь благоприятных дней для посева зелени и посадки овощей на апрель 2024 года Татьяна СергееваАпрель — месяц перемен и непредсказуемых прихотей природы, требующий особого внимания и тщательного планирования для садоводов и огородников.
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