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Рон Харпер-младший остался в «Торонто»

Форвард Рон Харпер-младший (23 года, 198 см) подпишет новый двусторонний контракт с «Торонто», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока.

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