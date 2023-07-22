Два метких слова Путина взбесили Зеленского. Тот сразу выдал план на уничтожение

РМ Раиса Мелькумова Зеленский- это не человек, мразь, огрызок, опустившийся до некуда существо…читать о нем и смотреть противно и брезгливо.

Ю Юрий Зубрин Москва разберется с тем ,кто и что станет законной целью при определенных условиях...Думаю,что 90 % украинцев ненавидят этого .....