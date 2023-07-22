Царьград

5 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Медведев
    В Чехии обанкротился курорт Карловы Вары,в Лапландии обанкротился этот комплекс.Не они первые,ни они последние,с буме...Финская аутлет-де...
  • Александр Тарасов
    🤣😂😂Макаревича* разве...
  • Алексей Камышов
    Как так-то? 😂😂😂 "...— Гусские своих не обманывают..." (©"Брат 2")Макаревича* разве...

Два метких слова Путина взбесили Зеленского. Тот сразу выдал план на уничтожение

Два метких слова Путина взбесили Зеленского. Тот сразу выдал план на уничтожение

Накануне Владимир Путин назвал киевский режим "продажной шкурой", которая готова на всё ради своего спасения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РМ
Раиса Мелькумова
Зеленский- это не человек, мразь, огрызок, опустившийся до некуда существо…читать о нем и смотреть противно и брезгливо.
Ответить
17 час.
Ю
Юрий Зубрин
Москва разберется с тем ,кто и что станет законной целью при определенных условиях...Думаю,что 90 % украинцев ненавидят этого .....
Ответить
16 час.
Марина Петрова
А я сомневаюсь в этом. Они еще больше ненавидят русских.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх