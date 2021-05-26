На Украине заявили, что знают способ не дать достроить «Северный поток-2»

Украинский министр иностранных дел верит в «сильную позицию Вашингтона»О единственном способе «раз и навсегда» остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2» рассказал накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украинский министр иностранных дел верит в «сильную позицию Вашингтона»О единственном способе «раз и навсегда» остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2» рассказал накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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