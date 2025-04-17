Александр Буйнов публично покаялся: о каких поступках сожалеет певец

Александр Буйнов сделал ошеломляющее заявление. В каких неправедных поступках признался народный артист РФ? И почему считает, что заслужил свое онкологическое заболевание? Чем закончилась громкая история с ДТП, в котором певец сбил воспитательницу детского сада? И удалось ли сторонам прийти к взаимопониманию? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».