Встреча Путина с Гуцул пока не планируется, заявил Песков

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, которая находится в Москве, не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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