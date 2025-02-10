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Газета «Культура»

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«Злой город» продолжает удерживать лидерство в прокате

«Злой город» продолжает удерживать лидерство в прокате

Лучшим релизом по итогам выходных во второй раз подряд стал исторический боевик «Злой город». Отечественная картина записала на свой счёт ещё около 100 миллионов рублей, её общая касса достигла отметки в 275 миллионов рублей.

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