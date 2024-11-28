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Названы 20 самых дорогих зданий Москвы в 2024 году

Названы 20 самых дорогих зданий Москвы в 2024 году

Самым дорогим зданием Москвы стала торговая галерея Seasons на Охотном Ряду В двадцатку самых дорогих коммерческих зданий Москвы по кадастровой стоимости вошли крупнейшие торговые центры, башни в Москва-Сити, а также парк развлечений Самым дорогим коммерческим зданием Москвы по состоянию на 2024 год стала торговая галерея Seasons на Охотном Ряду, ее кадастровая стоимость оценена в 63,7 млрд руб.

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