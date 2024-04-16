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Срочно! Теперь и таким способом: воздушный шар ВСУ уничтожен над Курской областью

Срочно! Теперь и таким способом: воздушный шар ВСУ уничтожен над Курской областью

Все произошло сегодня в 8.15 утра. - Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории РФ, - говорится в сообщении.

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