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На юго-западе Москвы восстановили движение трамваев после ремонтных работ

На юго-западе Москвы восстановили движение трамваев после ремонтных работ

Движение трамваев № 26, 38 и 49 восстановлено на участке Черёмушки — Серпуховский Вал после завершения оперативных ремонтных работ, 20 июля сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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