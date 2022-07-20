На юго-западе Москвы восстановили движение трамваев после ремонтных работ

Движение трамваев № 26, 38 и 49 восстановлено на участке Черёмушки — Серпуховский Вал после завершения оперативных ремонтных работ, 20 июля сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Движение трамваев № 26, 38 и 49 восстановлено на участке Черёмушки — Серпуховский Вал после завершения оперативных ремонтных работ, 20 июля сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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