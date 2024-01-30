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Живая Кубань

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Рушится на глазах: куски фасада в новостройке в Краснодаре валятся на машины жильцов

Рушится на глазах: куски фасада в новостройке в Краснодаре валятся на машины жильцов

Рушится на глазах: куски фасада в новостройке в Краснодаре валятся на машины жильцовФасады домов в краснодарском ЖК «Элегант» на улице Старокубанской уже второй месяц падают вниз, на машины жильцов.

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Комментарии
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Елена Волкова
Видно доблестные строители гастарбайтеры, под командой наших &quot;бизнесменов&quot;, торопятся побыстрее вводить новостройки и им всем наплевать на то, что эти дома через несколько лет совсем развалятся... Это ведь будет головная боль у покупателей, а они своё бабло получили и свалили... Нужно вводить законы о том, что строители, кем бы они ни были, должны отвечать за свои &quot;домики&quot;, сданные в эксплуатацию, столько, на сколько им даётся гарантия! Вот тогда и поглядим, как они будут экономить на всех этих приезжих &quot;специалистах&quot;! Случилось что с домом по их вине - оплачивай полностью все расходы, вплоть до предоставления нового жилья за их счёт! Глядишь и жильё станет более качественным!
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