Рушится на глазах: куски фасада в новостройке в Краснодаре валятся на машины жильцов

Елена Волкова

Видно доблестные строители гастарбайтеры, под командой наших "бизнесменов", торопятся побыстрее вводить новостройки и им всем наплевать на то, что эти дома через несколько лет совсем развалятся... Это ведь будет головная боль у покупателей, а они своё бабло получили и свалили... Нужно вводить законы о том, что строители, кем бы они ни были, должны отвечать за свои "домики", сданные в эксплуатацию, столько, на сколько им даётся гарантия! Вот тогда и поглядим, как они будут экономить на всех этих приезжих "специалистах"! Случилось что с домом по их вине - оплачивай полностью все расходы, вплоть до предоставления нового жилья за их счёт! Глядишь и жильё станет более качественным!