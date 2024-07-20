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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пари НН» начинает сезон матчем с «Рубином». Поддержите нижегородцев на стадионе!

«Пари НН» начинает сезон матчем с «Рубином». Поддержите нижегородцев на стадионе!

В 1 туре РПЛ «Пари НН» встретится с «Рубином». Матч пройдет 22 июля, в 20:00 на стадионе «Нижний Новгород» Нижегородцы побеждали в 4 последних очных встречах.

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