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В России вводят уголовную ответственность за несообщение о диверсии

В России вводят уголовную ответственность за несообщение о диверсии

За нарушение данного закона предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей.С начала мая в России вступает в силу закон, предусматривающий уголовное преследование для лиц, не уведомивших правоохранительные органы о планируемых диверсионных актах.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Судя по заголовку к посту, уголовная ответственность вводится за несообщение о уже случившейся диверсии.
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11 час.
LD
Leon Dan
Судя по заголовку, о случившейся диверсии. Это намек на возможное преследование любого, к кому можно приенить фразу &quot;он/она мог что-то знать&quot;.
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5 час.
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