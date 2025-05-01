В России вводят уголовную ответственность за несообщение о диверсии

За нарушение данного закона предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей.С начала мая в России вступает в силу закон, предусматривающий уголовное преследование для лиц, не уведомивших правоохранительные органы о планируемых диверсионных актах.
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