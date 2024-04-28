Витамин D может повысить защиту от рака благодаря кишечной бактерии

Ученые из Института Фрэнсиса Крика (Francis Crick Institute) в Лондоне обнаружили, что витамин D может регулировать микробиом кишечника в пользу того типа бактерий, который дает мышам лучший иммунитет к раку.
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