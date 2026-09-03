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Глава "Росвекселя" Кабалоев: сотрудничество с "Селигдаром" имеет особое значение

Глава "Росвекселя" Кабалоев: сотрудничество с "Селигдаром" имеет особое значение

Компания «Росвексель» и полиметаллический холдинг «Селигдар» подписали меморандум о сотрудничестве и развитии оборота драгоценных металлов на российском рынке, сообщает корреспондент «Газеты.

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