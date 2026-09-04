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Представлена целая серия магнитных зарядных устройств MagFlow от Ugreen

Представлена целая серия магнитных зарядных устройств MagFlow от Ugreen

Опубликованы живые фото На выставке IFA 2026 компания Ugreen представила линейку магнитных беспроводных зарядных устройств MagFlow с поддержкой стандарта Qi2 и мощностью до 25 Вт.

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