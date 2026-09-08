📹❗️Проект HAPSEYE компании ICEYE Spain S.L. предусматривает создание высотной псевдоспутниковой платформы с солнечным электропитанием, оснащённой радиолокатором для длительного наблюдения за земной поверхностью.
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