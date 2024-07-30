Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

884 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    На нары батыра.В ХМАО-Югре задер...
  • Ингерман Ланская
    за полторушник получить десятку ? ...ну и дураВ Ставропольском ...
  • Evgeni Velesik
    Наши солдаты охраняют жизнь Таджикистана, а они, таджики, в знак благодарности насилуют наших женщин и убивают мужчин!Российские танкис...

Расчеты гаубиц Д-20 тульских десантников уничтожили командно-наблюдательный пункт и расчет ПТУР ВСУ в опорном пункте у н.п. Переездное в ДНР

Расчеты гаубиц Д-20 тульских десантников уничтожили командно-наблюдательный пункт и расчет ПТУР ВСУ в опорном пункте у н.п. Переездное в ДНР

Расчет 152-мм гаубицы Д-20 оперативно занял огневую позицию и нанес серию ударов по выявленным целям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх