Его не ждали, а он пришел: Козловский пытается вымолить прощение у россиян после предательства

Он сказал «до свидания» России на несколько лет. Но вот, неожиданный поворот: в начале мая в столичном Театре эстрады Данила Козловский сделал свой долгожданный и одновременно самый загадочный шаг — он снова вышел на сцену, представив моноспектакль FRANK.