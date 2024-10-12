Тренировки спасают минуты, минуты спасают жизни

Тренировки спасают минуты, минуты спасают жизниСотрудники Джанкойского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели учебно-тренировочное занятие по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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