Яна Евтеева: «Мы решили мотивировать художников-любителей и создали для них выставочное пространство»

В московской галерее искусств «Нико» открылась выставка арт-проекта Opening Exhibitions. «Культуромания» познакомилась с картинами, выполненными в разных техниках и стилях, и выяснила, что такое квантовая живопись.
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