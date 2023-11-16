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Израильские банки запустили сегрегацию ценных бумаг россиян

Израильские банки запустили сегрегацию ценных бумаг россиян

Как рассказал в беседе с РБК финансист Марк Ойгман, израильские банки начали обособлять счета с ценными бумагами, которые принадлежат гражданам РФ, согласно предписанию бельгийского депозитария Euroclear.

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