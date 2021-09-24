Лягушки – удивительные существа, обитающие на нашей планете, совсем рядом с человеком. Как ни странно, но эти скользкие квакающие малявки могут быть смешными! “Приветик! Я тут спряталась” Настоящие обнимашки Какой красивый гость! Маленькая, но очень недовольная лягушка Настоящая царевна! Чем не главный босс? Лягушки в шляпках! Что может быть милее? Фото на память: “Сидим и ждем, когда закончится эта самоизоляция” “Я попал на сходку лягушек!” Улыбка до ушей! Вези меня, улиточка! Она как будто машет вам “Открыл трубу, а там целая семья!” Пара заметила на своей машине интересного пассажира – лягушкуThe post Скользкие, но смешные: 10+ фото с милейшими лягушками first appeared on Мур ТВ.