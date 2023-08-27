Обнинск — первый российский наукоград - постепенно превращается в мигрантское гетто.

НП

Наталья Павлова

Отменить ВСЕ социальные выплаты для мигрантов. Российское гражданство, если и давать, то только после нескольких лет работы в России с уплатой всех налогов и сдачи экзамена на знание русского языка, причём, экзамен для каждого члена семьи, если собираются всей семьёй обзавестись российским гражданством, включая детей с 7 лет. Кто не сдал, тот НЕ гражданин. Получившим гражданство РФ всё пособия выплачивать только через 10-15 лет после работы в России с уплатой опять же всех налогов. Посмотрим, сколько их тогда останется в России. Для мужчин обязательная постановка на воинский учёт. А что, разве нет запрета на продажу полученного гектара на сколько-то лет? А лучше вообще запретить продажу этого гектара. Либо бери и стройся, либо отказывайся безо всяких условий. Почему мигранты с ходу продают российскую землю?