Вкусные рецепты

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  • Людмила Бочкова (Хайрунина)
    А это потому что мадам воровка и рецепт называется Вкусный рулет с фаршем БЕЗ ТЕСТА!!!!! Сайт Женское счастье. СМЕШНО?Замесила ТЕСТО, р...
  • Людмила
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    ну, на картинке явно не фарш выдавленный!😖😖😖Смешала куриное ф...

Вместо надоевших бутербродов готовлю быстрый и вкусный ЗАВТРАК за 15 минут вместе с приготовлением: все только и просят добавки

Вместо надоевших бутербродов готовлю быстрый и вкусный ЗАВТРАК за 15 минут вместе с приготовлением: все только и просят добавки

Ингредиенты: 1 лист лаваша 2 яйца 100 гр. сыра 3 ломтика ветчины 1 томат соль по вкусу кунжут по желанию Приготовление Лист лаваша разложите на столе, с помощью тарелки сделайте два круга из лаваша.

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