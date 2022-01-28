Вместо надоевших бутербродов готовлю быстрый и вкусный ЗАВТРАК за 15 минут вместе с приготовлением: все только и просят добавки

Ингредиенты: 1 лист лаваша 2 яйца 100 гр. сыра 3 ломтика ветчины 1 томат соль по вкусу кунжут по желанию Приготовление Лист лаваша разложите на столе, с помощью тарелки сделайте два круга из лаваша.
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