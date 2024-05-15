МГППУ: к пяти годам дети самостоятельно начинают замечать чувства других людей

Исследователи из МГППУ, изучая вопрос понимания дошкольниками эмоциональных состояний другого человека, выявили, что только к концу дошкольного возраста некоторые дети начинают самостоятельно определять смысл происходящего на основе эмоций других людей.
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