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Орловец год получал деньги покойной матери

Орловец год получал деньги покойной матери

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют кражу денежных средств с банковского счёта своей погибшей матери.

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