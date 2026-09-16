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Индексация ЖКУ с 2026 года ускорит инфляцию на 0,7 п.п.

Индексация ЖКУ с 2026 года ускорит инфляцию на 0,7 п.п.

Индексация тарифов ЖКХ с октября 2026 года увеличит инфляцию на 0,7 п.п., доведя ее до 7%, что соответствует верхней границе прогноза ЦБ.

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