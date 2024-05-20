Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Для нас никогда не было секретом желание пиндосии физически устранить Путина. Просто  посмотрите  ЧТО они вещали еще ...Путину следует бы...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Вот вам они забыли сообщить о своей работе и посоветоваться. А, может быть, вы засланный казачек и выведываете наши т...Путину следует бы...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Вы хотите сказать, что это не сговор а просто так...от нечего делать, без плана и проработки дальнейшего сосуществова..."Большая зачистка...

"Большая зачистка..."

"Большая зачистка..."

СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ Как аналитика, меня всегда интересовал вопрос явного целенаправленного уничтожения хохлов.

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Комментарии
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людмила михайлик
Согласна про сговор, уничтожают украинцев нашими руками
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3 час.
Александр Ляшенко
Уничтожаем неонацистов,бандеровцев и укрофашистов.Сговора и близко нет.Есть желание этой своры(неонацисты,бандеровцы и укрофашисты) загнать  русских на гиляку, под улюлюкание и звон монет Запада и США.Вот у этих сговор есть и нам надо быть сильными.этой падали на сегодня, ещё многовато.
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2 час.
Людмила Лиханова
Вы хотите сказать, что это не сговор а просто так...от нечего делать, без плана и проработки дальнейшего сосуществования рядом или вместе? Не смешите. ВСЕГДА есть план, он может нравиться кому-то или не нравится, но он  ЕСТЬ. А если , как-то неожиданно, наши планы созвучны пиндосским при осуществлении гнидой, то это просто...случайность🤣
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52 мин.

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