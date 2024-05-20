"Большая зачистка..."

Уничтожаем неонацистов,бандеровцев и укрофашистов.Сговора и близко нет.Есть желание этой своры(неонацисты,бандеровцы и укрофашисты) загнать русских на гиляку, под улюлюкание и звон монет Запада и США.Вот у этих сговор есть и нам надо быть сильными.этой падали на сегодня, ещё многовато.

Людмила Лиханова

Вы хотите сказать, что это не сговор а просто так...от нечего делать, без плана и проработки дальнейшего сосуществования рядом или вместе? Не смешите. ВСЕГДА есть план, он может нравиться кому-то или не нравится, но он ЕСТЬ. А если , как-то неожиданно, наши планы созвучны пиндосским при осуществлении гнидой, то это просто...случайность🤣