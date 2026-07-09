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Ил-2: Корея: Видеопревью

Ил-2: Корея: Видеопревью

Легендарная серия авиасимуляторов «ИЛ-2» пополнилась новой частью. Сегодня поговорим о том, что из себя представляет «Корея», сколько контента содержит версия из раннего доступа и ответим на вопрос: может ли «ИЛ-2: Корея» стать вашим первым авиасимулятором? .

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