Ил-2: Корея: Видеопревью

Легендарная серия авиасимуляторов «ИЛ-2» пополнилась новой частью. Сегодня поговорим о том, что из себя представляет «Корея», сколько контента содержит версия из раннего доступа и ответим на вопрос: может ли «ИЛ-2: Корея» стать вашим первым авиасимулятором? .