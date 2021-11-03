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В Хабаровском крае расследуют пять дел о продаже сертификатов о прививках

В Хабаровском крае расследуют пять дел о продаже сертификатов о прививках

Полицейские в Хабаровском крае расследуют пять уголовных дел, связанных с незаконной продажей сертификатов о вакцинации против коронавируса.

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