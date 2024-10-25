Последние несколько дней автор занимался странным делом. Сразу скажу, в свободное от основной деятельности время (а то решите, что автор безнадежный бездельник).
А вообще кто-нибудь реально видел этих квадроберов?
Комментарии
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zhoga Tatyana
Никто их не видел. Но кому-то по заданию велено видимо начать рекламировать эту тему для подключения наших детей и молодежи к теме дебилизации населения, которую проводят глобалисты во всем мире. Или нас хотят отвлечь от более актуальных тем, что важны и не решаются в нашей стране, чтобы переключиь наше внимание. Иных смыслов этой трескотни я не вижу.
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17 час.
soylosan
Никто не видел и не увидит. Это миф. Шум подняли чтобы вопросы миграционной политики не решать. Как раз никаб запретить не решились и тут бац квадроберы. Срочно ими занимаются, какие уж тут умотки.
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16 час.
radiofree
Хитро задумано,раскрутить одну тему,что бы забыли другую.Но тему мигрантов,не замылить квадроберами.
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7 час.
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