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  • radiofree
    Хитро задумано,раскрутить одну тему,что бы забыли другую.Но тему мигрантов,не замылить квадроберами.А вообще кто-нибу...
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    Народ должен сам наводить порядок. Жечь пидорасов. Давить поодиночке. Полиции - не усердствовать.УРАЛ: Разгораются...
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А вообще кто-нибудь реально видел этих квадроберов?

А вообще кто-нибудь реально видел этих квадроберов?

Последние несколько дней автор занимался странным делом. Сразу скажу, в свободное от основной деятельности время (а то решите, что автор безнадежный бездельник).

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Комментарии
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zhoga Tatyana
Никто их не видел. Но кому-то по заданию велено видимо начать рекламировать эту тему для подключения наших детей и молодежи к теме дебилизации населения, которую проводят глобалисты во всем мире. Или нас хотят отвлечь от более актуальных тем, что важны и не решаются в нашей стране, чтобы переключиь наше внимание. Иных смыслов этой трескотни я не вижу.
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17 час.
soylosan
Никто не видел и не увидит. Это миф. Шум подняли чтобы вопросы миграционной политики не решать. Как раз никаб запретить не решились и тут бац квадроберы. Срочно ими занимаются, какие уж тут умотки.
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16 час.
radiofree
Хитро задумано,раскрутить одну тему,что бы забыли другую.Но тему мигрантов,не замылить квадроберами.
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7 час.

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