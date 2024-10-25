А вообще кто-нибудь реально видел этих квадроберов?

zhoga Tatyana

Никто их не видел. Но кому-то по заданию велено видимо начать рекламировать эту тему для подключения наших детей и молодежи к теме дебилизации населения, которую проводят глобалисты во всем мире. Или нас хотят отвлечь от более актуальных тем, что важны и не решаются в нашей стране, чтобы переключиь наше внимание. Иных смыслов этой трескотни я не вижу.