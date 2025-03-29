Россиянам рассказали о способах мести телефонных мошенников

Мошенники могут активно мстить тем, кто не дал им себя одурачить или оскорблял. Об этом заявила агентству «Прайм» научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им.
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