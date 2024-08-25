ЦБ закрыл лазейку по переводу в РФ бумаг из-за рубежа

Эта возможность передвигать бумаги и сразу продавать в российский рынок могла стать причиной дополнительного давления на него и, соответственно, более глубокого падения Центробанк закрыл лазейку по переводу в Россию бумаг из-за рубежа.
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