Новый миропорядок уже наступает — не нужно его игнорировать

На Западе спорят о том, как нужно реагировать на проведенные Россией красные линии: просто так отвергнуть переданные Москвой проекты договора с США и соглашения с НАТО не получится Сторонники жесткой стратегии, то есть те, кто делает ставку на продолжение демонизации России и тотальную конфронтацию с нами, опасаются, что отсутствие однозначно отрицательной реакции, не говоря уже о согласии обсуждать российские предложения, станет не только уступкой России, но и поощрением Путина, прямо подталкивающим его к "атаке на Украину".