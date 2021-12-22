News Front - Новостной Фронт

8 506 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Агеев
    УМНЫЙ ЗАГОЛОВОК  ЭТО ПРАВДА  БОЛЬШЕ НЕЧЕГО СКАЗАТЬНесмотря на потуг...
  • Михаил
    Ну, теперь хохлы в окопы впереди себя баб загонят, чтобы деморализовать защитников ДНР и ЛНР. А те их в плен будут бр...На Украине обязал...
  • Вадим Диканский
    Кто писал заголовок?!? "По делу МН17, чья вина даже не доказана." Boieng подозревается? Ну-ну...В Нидерландах пот...

Новый миропорядок уже наступает — не нужно его игнорировать

Новый миропорядок уже наступает — не нужно его игнорировать

На Западе спорят о том, как нужно реагировать на проведенные Россией красные линии: просто так отвергнуть переданные Москвой проекты договора с США и соглашения с НАТО не получится Сторонники жесткой стратегии, то есть те, кто делает ставку на продолжение демонизации России и тотальную конфронтацию с нами, опасаются, что отсутствие однозначно отрицательной реакции, не говоря уже о согласии обсуждать российские предложения, станет не только уступкой России, но и поощрением Путина, прямо подталкивающим его к "атаке на Украину".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх