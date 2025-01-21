Бойцы Вооружённых сил России близки к взятию под контроль многоуровневой системы укреплений ВСУ в Часовом Яре, сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.
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