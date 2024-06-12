The Lancet: чипсы могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) в составе международного научного коллектива установили, что ультраобработанные продукты растительного происхождения (такие как чипсы) могут повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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