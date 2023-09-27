Четверо сахалинцев специально пригласили соседа в гости и забили его до смерти

Четверо жителей Сахалина оказались фигурантами дела об убийстве. Они расправились с проживавшим на территории населённого пункта Чистоводное гражданином, заманив его в дачный дом и избив при помощи подручных средств и пинков.
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