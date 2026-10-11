Poland Holds Emergency Security Meeting Over Suspected Plot To Assassinate PM Tusk Elevated security threats across Ukraine, Europe, and the Gulf are increasing global instability and the risk of conflict spilling across borders.
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