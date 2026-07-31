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Газета.ру

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Тренер "Ростова" Альба не придал значения переносу матча с ЦСКА

Тренер "Ростова" Альба не придал значения переносу матча с ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Джонатан Альба после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Родины" заявил, что не придает значения переносу следующей игры против ЦСКА из Ростова-на-Дону в Москву.

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