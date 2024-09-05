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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб − Умару: «В претендентской гонке с тобой всего четыре-пять человек. Будешь слабым − выйдешь оттуда»

«Чем больше давления, тем лучше боец должен себя проявлять, только тогда появится чемпион. Твои оппоненты уже знают свой предел, когда они сломаются.

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