Kia K3 вместо Rio: теперь и хэтчбек

Kia K3 вместо Rio: теперь и хэтчбекНе так давно для рынков Центральной и Южной Америки был подготовлен относительно простой и недорогой седан Kia K3, который фактически стал наследником уходящей на заслуженный отдых глобальной модели Rio.
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