Индустрия рекламы на Smart TV в США под угрозой: в стране растет популярность расширений dumbtv и cleanyourtv, которые размещены на GitHub и позволяют очистить ТВ от рекламы, а также данных о просмотрах, зрительских привычках и т.
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