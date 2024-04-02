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ФСБ перекрыла контрабандный канал по ввозу в Россию взрывчатки в иконах с Украины

ФСБ перекрыла контрабандный канал по ввозу в Россию взрывчатки в иконах с Украины

По информации спецслужб, найденного гексогена было бы достаточно для подрыва пятиэтажкиСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вместе с коллегами из Федеральной таможенной службы (ФТС) перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки из Украины транзитом через страны Евросоюза.

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