Необычные блины на минеральной воде с начинкой!

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ РЕЦЕПТ БЛИНЧИКОВ! ОНИ ТОНЕНЬКИЕ И ПРИ ЭТОМ ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНЫЕ! ВКУСНО ЕСТЬ ПРОСТО ТАК И С НАЧИНКОЙ НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ! У МЕНЯ СЕГОДНЯ НАЧИНКА ИЗ РИСА,ЯИЦ И ЗЕЛЕНИ!ЗАХОДИТЕ УГОЩАЮ! ИНГРЕДИЕНТЫ — 4 стак.