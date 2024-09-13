Обвиняемый по делу об аварии в котельной Подольска частично признал вину

Генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал свою вину в связи с делом об аварии в котельной подмосковного Подольска, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии