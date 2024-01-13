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Минувшая ночь стала самой холодной в Подмосковье с начала зимы

Минувшая ночь стала самой холодной в Подмосковье с начала зимы

В Подмосковье минувшей ночью обновился сезонный минимум температуры, причем самой холодной точкой стал Клин – здесь столбик термометра опустился до отметки минус 32,7°C, обогнав предыдущий минимум 5 января на 0,2°C.

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