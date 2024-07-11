Эксперт: социальная составляющая программы развития полуострова до 2036 года - это зарплаты крымчан

Разработанная программа развития Крыма способствует устойчивому повышению уровня благосостояния трудящихся, пишет телеканал«Миллет», цитируя председателя Межрегиональной организации Крыма и Севастополя Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Александра Шевцова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии